Тутберидзе прокомментировала интерес других тренеров к фигуристам своей группы

ТАСС, 22 декабря. Тренеры группы Этери Тутберидзе стремятся к тому, чтобы их фигуристы были сильными и желанными. Об этом Тутберидзе рассказала в интервью Первому каналу.

В 2020 году группу Тутберидзе покинули Александра Трусова и Алена Косторная, которые перешли к Евгению Плющенко. Под руководством двукратного олимпийского чемпиона фигуристки тренировались один сезон, после чего вернулись обратно к Тутберидзе.

"Если наши спортсмены хороши, они будут желанны везде, если плохи - то никому не нужны, - сказала Тутберидзе. - Мы стремимся к тому, чтобы они были сильными и желанными, здесь вопрос к спортсмену, к доверию и пониманию. Я никогда никого не приглашала, хотя смотришь на спортсмена и думаешь, что больше дала бы ему, чувствую, что могу, но не перешагиваю эту грань. Потому что если позвал, то где-то обязан, необходимо показать результат со спортсменом лучше, чем был до этого".