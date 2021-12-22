Давид Алаба в восьмой раз признан лучшим футболистом года в Австрии

ВЕНА, 22 декабря. /ТАСС/. Защитник испанского "Реала" Давид Алаба признан лучшим футболистом Австрии в 2021 году. Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати, которое ежегодно составляет этот рейтинг на основе голосования главных тренеров клубов австрийской бундеслиги.

Главная австрийская футбольная награда присуждена Алабе в восьмой раз в карьере. Спортсмен является рекордсменом по обладанию этим титулом в Австрии.

Алабе 29 лет, защитник перешел в "Реал" летом 2021 года. С 2009 до 2021 год он выступал в мюнхенской "Баварии". Алаба является девятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА, а также двукратным победителем клубного чемпионата мира.

Впервые присуждение титула лучшего футболиста Австрии состоялось в 1984 году.