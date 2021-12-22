Дзюба заявил, что готов к примирению с Карпиным для возвращения в сборную России

В конце сентября Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отбора к чемпионату мира в Катаре, но отказался от вызова, мотивировав это тем, что еще не набрал форму.

ТАСС, 22 декабря. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба готов помириться с главным тренером сборной России Валерием Карпиным ради возвращения в национальную команду. Об этом игрок рассказал в эфире подкаста "Больше спорта".

Внимание! Новое видео с Дзюбой. И не только видео – целый подкаст Ух, какое огненное шоу стартует. Артем стал гостем первого выпуска нового подкаста «Больше спорта» Карпин, то самое видео, «Спартак» – премьера сегодня в 17:00 https://t.co/ARmo7loZkk pic.twitter.com/Mput5vHvmF

"Не против сделать шаг навстречу, но не хочу, чтобы это против меня все вывернули. Не хочу быть крайним, чтобы всех собак на меня повесили. Готов приехать в сборную, без всяких подковерных игр. Потому что когда сборная побеждает, ты душа команды. А как Артема Дзюбы не стало в команде, оказалось, что он портил атмосферу, клоун", - сказал Дзюба.

Дзюбе 33 года, он выступает за сборную с 2011 года. Он провел в национальной команде 55 матчей, забил 30 голов и отдал 16 результативных передач. По количеству голов в составе сборной России форвард делит первое место с Александром Кержаковым.

Следующая игра сборной России по футболу состоится 24 марта. Это будет полуфинальный матч плей-офф за право сыграть на чемпионате мира по футболу в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Соперником российской команды будет сборная Польши, встреча пройдет в Москве на стадионе "Лужники".