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Чемпионат России по фигурному катанию

Медведева и Загитова примут участие в показательных выступлениях на чемпионате России

Турнир пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге
Алина Загитова и Евгения Медведева Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алина Загитова и Евгения Медведева
© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова примут участие в показательных выступлениях в рамках чемпионата России. Об этом журналистам сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"В показательных [выступлениях] примут участие Евгения Медведева и Алина Загитова. Это будет такой подарок зрителям и фанатам нашего вида спорта", - сказал Коган.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.

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Медведева, Евгения АрмановнаЗагитова, Алина ИльназовнаЧемпионат России по фигурному катанию
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