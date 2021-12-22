Медведева и Загитова примут участие в показательных выступлениях на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Российские фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова примут участие в показательных выступлениях в рамках чемпионата России. Об этом журналистам сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"В показательных [выступлениях] примут участие Евгения Медведева и Алина Загитова. Это будет такой подарок зрителям и фанатам нашего вида спорта", - сказал Коган.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге.