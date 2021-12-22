Горшков: итоги чемпионата Европы могут повлиять на состав сборной России на Олимпиаду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине будет сформирован после чемпионатов России и Европы. Об этом журналистам сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

"Первый старт после чемпионата России - это чемпионат Европы, - сказал Горшков. - Основной костяк сборной команды будет сформирован по результатам этих соревнований, включая запасных. Чемпионат Европы - да, он может повлиять на дальнейший состав, но я очень надеюсь, что этого не случится. И спортсмены, которые получат право выступить в Таллине, смогут выступить на Олимпийских играх".

Также формирование состава прокомментировал генеральный директор федерации Александр Коган. "Расширенный список сборной составляется и утверждается Минспортом на определенный сезон, на определенный период времени. Бывают какие-то изменения, когда проходят дополнительные соревнования, как, например, Универсиада в Швейцарии, которая была отменена. Любой спортсмен, который покажет здесь результат, соответствующий для включения в сборную для участия в крупных соревнованиях, будет введен этот состав", - отметил он.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге. Чемпионат Европы запланирован на 10-16 января.