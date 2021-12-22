Тутберидзе назвала тренера по фигурному катанию Розанова снобом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Этери Тутберидзе в интервью Первому каналу рассказала, что не стала возвращать тренера по фигурному катанию Сергея Розанова в свою группу, так как считает его снобом.

Розанов работал в группе Тутберидзе с 2017 по 2020 год, после чего перешел в команду Евгения Плющенко, которую покинул летом. На данный момент специалист тренирует в школе "Динамо".

"На самом деле, я не хотела брать Розанова, потому что он сноб, - сказала Тутберидзе. - Он уверен, что обязательно придет к результату, но это невозможно. Мы парня "усыновили", долго учили, как резать музыку, как ставить программы, как тренировать, но ему стало скучно с нами, как он сказал в интервью. Ну, хорошо, мне не скучно. У некоторых есть звездная болезнь, им начинает казаться, что они знают путь к успеху, и дело не в команде, а в них самих".