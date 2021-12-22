Федерация фигурного катания России будет бороться за сохранение текущего возрастного ценза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что на предстоящем конгрессе Международного союза конькобежцев будет сделано все для сохранения существующих в этом виде спорта правил, касающихся возрастного ценза. Об этом он заявил журналистам.

На конгрессе будет в очередной раз поднят вопрос увеличения возрастного ценза в фигурном катании. В настоящий момент к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются только спортсмены, которым на момент начала сезона исполнилось 15 лет. Федерация фигурного катания Норвегии рассчитывает на успех своего предложения поднять ценз до 16-17 лет.

"Это предложение, аргументы, которыми пользуются, - они более чем неубедительны, в общем, это где-то наводит на мысль, что все это притянуто за уши. Надо отдать должное - предложение по своей сути популистское, и многим странам оно может быть интересно. Мы категорически против, наша федерация неоднократно об этом заявляла, на предстоящем конгрессе мы будем делать все возможное, чтобы сохранить существующие в настоящий момент правила", - заявил Горшков.