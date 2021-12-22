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Фигурное катание

Федерация фигурного катания России будет бороться за сохранение текущего возрастного ценза

Вопрос изменения возрастных ограничений будет рассмотрен на предстоящем конгрессе Международного союза конькобежцев
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков заявил, что на предстоящем конгрессе Международного союза конькобежцев будет сделано все для сохранения существующих в этом виде спорта правил, касающихся возрастного ценза. Об этом он заявил журналистам.

На конгрессе будет в очередной раз поднят вопрос увеличения возрастного ценза в фигурном катании. В настоящий момент к участию в чемпионатах мира и Олимпийских играх допускаются только спортсмены, которым на момент начала сезона исполнилось 15 лет. Федерация фигурного катания Норвегии рассчитывает на успех своего предложения поднять ценз до 16-17 лет.

"Это предложение, аргументы, которыми пользуются, - они более чем неубедительны, в общем, это где-то наводит на мысль, что все это притянуто за уши. Надо отдать должное - предложение по своей сути популистское, и многим странам оно может быть интересно. Мы категорически против, наша федерация неоднократно об этом заявляла, на предстоящем конгрессе мы будем делать все возможное, чтобы сохранить существующие в настоящий момент правила", - заявил Горшков.

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