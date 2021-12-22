Горшков рассказал о шансах фигуристки Косторной на участие в Олимпиаде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что говорить о шансах Алены Косторной выступить на Олимпийских играх в Пекине преждевременно. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

Ранее Косторная получила травму кисти и пропустит чемпионат России, который пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря. Данное соревнование будет отборочным турниром к Олимпиаде.

"Косторная не принимает участия в чемпионате России. Естественно, здесь и сейчас говорить [об участии в Олимпиаде] преждевременно. Я не знаю, какая должна быть ситуация, чтобы рассматривать такой вариант", - рассказал Горшков.

Косторной 18 лет. Она является чемпионкой Европы и победительницей финала серии Гран-при.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.