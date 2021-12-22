Артем Дзюба стал самым упоминаемым в СМИ российским спортсменом в 2021 году

ТАСС, 22 декабря. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба чаще всех упоминался в СМИ среди российских спортсменов в 2021 году. Об этом говорится в сообщении компании "Медиалогия".

Медиарейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ и состоит из 30 спортсменов.

Дзюба упоминался в СМИ в 105 834 сообщениях. Вторым в рейтинге стал боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (63 807), тройку замкнул теннисист Даниил Медведев (62 261). В пятерку также вошли хоккеист Александр Овечкин (61 677) и теннисист Андрей Рублев (45 455).

В рейтинг также вошли победитель Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов (9-е место; 41 001 сообщение), серебряный призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике Дина Аверина (15; 31 668), действующая чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова (19; 28 202), олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова (20; 28 050), серебряный призер Игр в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева (24; 26 394) и дебютант чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в составе команды "Хаас" Никита Мазепин (28; 24 801). На последнем месте расположилась чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная (30; 24 054).