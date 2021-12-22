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Летние олимпийские виды спорта

Участник Олимпиады 2016 года бразилец Ян Матос умер в возрасте 32 лет

Причиной смерти стала инфекция легких

ТАСС, 22 декабря. Участник летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро бразилец Ян Матос, выступавший в соревнованиях по прыжкам в воду, умер на 33-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Бразилии (ОКБ).

Причиной смерти стала инфекция легких. Спортсмен находился в больнице в Рио-де-Жанейро с 30 октября.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Матос в паре с Луисом Оутерело занял восьмое в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Трижды он выигрывал бронзовые награды на Южноамериканских играх.

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