Участник Олимпиады 2016 года бразилец Ян Матос умер в возрасте 32 лет

ТАСС, 22 декабря. Участник летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро бразилец Ян Матос, выступавший в соревнованиях по прыжкам в воду, умер на 33-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Олимпийского комитета Бразилии (ОКБ).

Причиной смерти стала инфекция легких. Спортсмен находился в больнице в Рио-де-Жанейро с 30 октября.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Матос в паре с Луисом Оутерело занял восьмое в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Трижды он выигрывал бронзовые награды на Южноамериканских играх.