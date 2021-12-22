Клубы РПЛ одобрили предложение о внесении поправок в регламент по разрешению споров

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Руководители клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) согласились с предложением о поправках в регламент Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров, которые позволяют отложить запрет на регистрацию игроков до рассмотрения вопроса всеми органами. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Данный вопрос обсуждался на заседании общего собрания РПЛ, которое прошло в среду. "Руководители согласились, что предложенные изменения направлены на совершенствование системы разрешения споров в палате по разрешению споров и комитете по статусу игроков, а цель поправок - исключение обеспечительных мер как безоговорочной меры и применение их в исключительных случаях", - говорится в сообщении.

Также на собрании обсуждались другие темы. Президент РПЛ Ашот Хачатурянц объявил участникам собрания о том, что лига проведет тендер среди букмекеров за право стать ее основным беттинг-партнером. Общее собрание также упорядочило все ранее принятые решения по распределению расходов и доходов за сезон-2021/22. В этот перечень входят доходы от реализации вещательных и коммерческих прав, расходы на финансирование системы видеоассистента рефери (VAR), разработку календаря РПЛ, техническую поддержку информационной электронной системы управления соревнованиями и прочие согласованные расходы.

Руководство лиги объяснило причины возникновения дефицита бюджета Ассоциации футбольных клубов "Российская премьер-лига" тем, что он сформировался из-за выплат ушедшим и уходящим сотрудникам, включая компенсации по отпускам, а также необходимых инвестиций в IT-инфраструктуру РПЛ. Лига предложила погасить дефицит средствами клубов в равных долях, при этом РПЛ компенсирует эти выплаты в будущем. Участники собрания единогласно проголосовали за этот вариант компенсации.

На собрании клубы поддержали внедрение в систему разрешения споров третейского суда. Окончательное решение по этому вопросу примет РФС. Участники согласились, что появление национального спортивного арбитража в футбольной системе позволит ускорить рассмотрение споров.