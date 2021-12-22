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Олимпиада-2022 в Пекине

Билялетдинов: хоккеисты из КХЛ и Европы покажут хороший уровень игры на Олимпиаде-2022

В среду Национальная хоккейная лига объявила, что ее игроки не будут участвовать в Олимпиаде в Пекине
Зинэтула Билялетдинов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Зинэтула Билялетдинов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Отказ Национальной хоккейной лиги (НХЛ) от участия в Олимпиаде в Пекине огорчает, однако игроки из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Европы тоже способны показать хороший уровень игры. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Зинэтула Билялетдинов.

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В среду НХЛ объявила, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года. 19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более 100 игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе.

"Конечно, очень жаль, что энхаэловцы не приедут, потому что там все же играют лучшие хоккеисты мира, интерес [к Олимпиаде] был бы очень высоким, - сказал Билялетдинов. - Это (отказ) наверняка связано с коронавирусом, НХЛ больше заботит сейчас здоровье игроков. Но хоккей продолжит развиваться в любом случае. Я думаю, игроки из КХЛ и европейских лиг тоже покажут хороший уровень".

Билялетдинов считает, что в состав российской команды войдут многие игроки из тех, кто принимал участие в Кубке Первого канала. "Многие хоккеисты, которые играли, показали себя с хорошей стороны", - добавил он.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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