Каменский: костяк российской олимпийской команды составят участники Кубка Первого канала

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Основу российской олимпийской команды после отказа Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать своих хоккеистов на Олимпиаду составят игроки, принимавшие участие в Кубке Первого канала. Такое мнение ТАСС высказал советник главного тренера национальной команды Валерий Каменский.

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что игроки ее клубов не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года. 19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более ста игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. 21 декабря стало известно, что регулярный чемпионат и тренировки команд будут приостановлены с 23 по 26 декабря из-за коронавируса.

"Конечно, сами ребята [играющие в НХЛ] хотели поучаствовать в этом грандиозном событии, и зрителям, естественно, хотелось бы видеть лучших игроков мира", - сказал Каменский.

"На Олимпиаду поедут сильнейшие. Если хоккеисты из НХЛ не поедут на Олимпийские игры, значит поедут игроки из КХЛ. Основной костяк, конечно, будет из ребят, которые участвовали в Кубке Первого канала. Но это не говорит о том, что только из них будет составляться команда, будут рассматриваться все сильнейшие на данный момент", - добавил он.

Кубок Первого канала прошел в Москве 15-19 декабря, сборная России заняла второе место. Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.