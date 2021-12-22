Свищев: олимпийский хоккейный турнир потеряет в зрелищности из-за отсутствия игроков НХЛ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на Олимпийских играх в Пекине снизит уровень зрелищности соревнований. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

В среду НХЛ объявила, что игроки лиги не будут участвовать в Олимпиаде. 19 декабря был опубликован отчет, согласно которому более 100 игроков НХЛ находятся в ковид-протоколе. В Олимпийских играх 2018 года хоккеисты НХЛ также не принимали участия.

"Отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги на Олимпиаде - вполне ожидаемое событие, - сказал Свищев. - С учетом ситуации с коронавирусом в мире и щепетильности руководства НХЛ, вероятность участия энхаэловцев в олимпийском турнире была крайне низкой. Олимпийский турнир сильно потеряет в зрелищности из-за отсутствия таких звезд, как Александр Овечкин, Евгений Малкин и других. Но все равно болельщики будут также поддерживать команды своих стран".

"Наша хоккейная дружина уже показала на Олимпиаде в Пхёнчхане, что может добиваться результата и без хоккеистов из НХЛ. Поэтому не сомневаюсь, что мы будем основными претендентами на золото и в этот раз", - добавил Свищев.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.