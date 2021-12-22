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Олимпиада-2022 в Пекине

Беттмэн: НХЛ с нетерпением ждет участия игроков лиги в Олимпиаде 2026 года

В среду стало известно, что игроки НХЛ пропустят Олимпийские игры 2022 года в Пекине
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн AP Photo/Mary Altaffer
Описание
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн
© AP Photo/Mary Altaffer

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) посчитала невозможным участие своих игроков на Олимпиаде в Пекине из-за вспышки коронавируса, но с нетерпением ждет олимпийского турнира 2026 года. Об этом заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

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В среду НХЛ официально объявила, что ее игроки не выступят на Олимпиаде в Пекине. 11 июля 2020 года НХЛ заключила коллективный договор с профсоюзом игроков, в котором прописано, что хоккеисты, выступающие в лиге, примут участие в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при условии достижения договоренности с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (IIHF).

"К сожалению, учитывая серьезное нарушение графика регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с ковидом, участие в Олимпийских играх больше невозможно. 50 игр уже были отложены. Мы, безусловно, признаем и ценим усилия, прилагаемые Международным олимпийским комитетом, Международной федерацией хоккея и организационным комитетом Олимпиады в Пекине по приему игроков НХЛ, но нынешние обстоятельства не позволяют нам продолжить работу, несмотря на все усилия. Мы с нетерпением ждем олимпийского участия в 2026 году", - отметил Беттмэн.

"Нашим фокусом и целью было и должно оставаться ответственное и безопасное завершение всех матчей регулярного сезона НХЛ и Кубка Стэнли в установленные сроки. Поэтому, когда снова будут введены строгие протоколы по охране здоровья, мы начнем использовать доступные даты в период с 6 по 22 февраля, изначально предполагавшийся для участия в Олимпийских играх, чтобы перенести игры, которые были или могут быть отложены", - добавил комиссар НХЛ.

Предыдущая зимняя Олимпиада в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда МОК, IIHF и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады 2018 года стали российские хоккеисты, обыгравшие в финале команду Германии со счетом 4:3 в овертайме. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

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