Жамнов заявил, что олимпийский турнир был бы интереснее с игроками НХЛ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Главный тренер сборной России Алексей Жамнов надеялся, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выступят на Олимпиаде в Пекине, и считает, что турнир был бы интереснее с их участием. Об этом Жамнов рассказал ТАСС.

В среду НХЛ объявила, что ее игроки не выступят на Олимпиаде в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

"Мы все-таки надеялись, что игроки НХЛ поедут, - отметил Жамнов. - Все-таки со спортивной точки зрения турнир был бы интересней, но олимпийская медаль есть олимпийская медаль, поэтому готовимся. Мы разберемся с тренерским штабом, с тренером по физподготовке и составим план подготовки. Изменений в тренерском штабе не будет".

Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год. Предыдущая зимняя Олимпиада в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда Международный олимпийский комитет, Международная федерация хоккея и НХЛ не сумели договориться, и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады 2018 года стали российские хоккеисты, обыгравшие в финале команду Германии со счетом 4:3 в овертайме.