В Федерации хоккея США надеются собрать команду, которая поборется за золото Олимпиады

ТАСС, 22 декабря. Федерация хоккея США рассчитывает сформировать команду, которая сможет побороться за победу на Олимпийских играх в Пекине и без игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Ранее пресс-служба НХЛ сообщила, что игроки ее клубов не будут участвовать в Олимпиаде 2022 года.

"Хотя мы разочарованы, мы, безусловно, уважаем решение НХЛ. Тем не менее мы по-прежнему рады предстоящим зимним Олимпийским играм и надеемся собрать команду, которая сможет побороться за золотые медали в Пекине. В связи с тем, что персонал из НХЛ, который мы ранее объявили как часть нашего управленческого штаба, не будет доступен, мы вскоре объявим новых людей, которые займут эти должности. Кроме того, мы планируем объявить наш окончательный состав к середине января", - говорится в сообщении пресс-службы.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.