Фигуристка Валиева выступит под первым стартовым номером на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Абсолютная рекордсменка мира в женском одиночном катании Камила Валиева выступит под первым стартовым номером на предолимпийском чемпионате России, который начинается 23 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Жеребьевка прошла в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Валиева вытянула первый стартовый номер, Аделия Петросян выступит третьей, Александра Трусова - шестой, чемпионка мира Анна Щербакова - десятой, серебряный призер чемпионата мира Елизавета Туктамышева - 11-й, Майя Хромых - 15-й.

Александр Самарин откроет соревнования мужчин, чемпион Европы Дмитрий Алиев выступит шестым, Марк Кондратюк - 11-м, Евгений Семененко - 13-м, Михаил Коляда - 15-м, Макар Игнатов - 17-м. Спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступят с короткой программой четвертыми, чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов - пятыми, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - шестыми, завершат выступления пар серебряные призеры олимпийского командного турнира в Пхёнчхане, чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Откроют выступления танцоров Диана Дэвис и Глеб Смолкин, Александра Степанова и Иван Букин получили шестой стартовый номер, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин - 12-й, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - восьмой, завершат программу выступлений с ритм-танцем Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Жеребьевка в произвольной программе будет соответствовать обратному порядку спортсменов согласно местам, занятым ими в короткой программе. Программу чемпионата 23 декабря откроют мужчины в 13:15 мск, танцоры начнут выступления с ритм-танцем в 16:05 мск, пары - в 19:05 мск. Женщины вступят в борьбу 24 декабря в 18:20 мск.