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КХЛ

Перед матчем КХЛ между "Йокеритом" и минским "Динамо" не прозвучал гимн Белоруссии

Финский клуб сообщил, что инцидент произошел из-за технической проблемы
Хоккеисты минского "Динамо" Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Хоккеисты минского "Динамо"
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 22 декабря. Перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между финским "Йокеритом" и минским "Динамо" вместо гимна Белоруссии прозвучала другая музыка. Об этом сообщает пресс-служба "Йокерита".

После второго периода встречи счет 1:1.

"Перед сегодняшним матчем между "Йокеритом" и "Динамо" из-за технической проблемы вместо гимна Белоруссии прозвучал не тот гимн. "Йокерит" глубоко сожалеет о случившемся. Извинения были принесены клубом и непосредственно команде "Динамо", - говорится в заявлении пресс-службы финского клуба.

Ранее болельщики "Йокерита" выступали против поездки клуба в Минск на матч с "Динамо", встреча прошла 12 декабря. В прошлом сезоне "Йокерит" отказался лететь в Белоруссию в сентябре 2020 года из-за политической обстановки в стране. В результате финской команде было засчитано техническое поражение.

"Йокерит" после 41 игры набрал 54 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Минское "Динамо" с 45 очками после 40 матчей располагается на восьмой строчке.

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