Миронов отметил, что хотел бы видеть на Олимпийских играх всех сильнейших хоккеистов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Главный тренер "Спартака" Борис Миронов хотел бы видеть на Олимпийских играх всех сильнейших игроков, в том числе и из Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом он рассказал журналистам.

Ранее НХЛ официально объявила о том, что игроки лиги не смогут участвовать в Олимпиаде в Пекине. Миронов, выступая за клубы НХЛ, становился двукратным призером Олимпиады.

"Это высокий турнир и хотелось видеть суперзвезд всех стран. Опять же НХЛ - это своя лига, и там приняли свое решение. А так хотел бы видеть на Олимпиаде всех звезд", - сказал Миронов.

Тренер красно-белых вспомнил, как он выступал на Олимпиаде 1998 и 2002 годов. "Мы жили одной командой, у нас была комната в Олимпийской деревне на три человека. Мы представляли одну страну, и все ребята, которые приезжали, играли за страну, за российский хоккей", - подчеркнул он.