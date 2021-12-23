Фигуристы начинают борьбу за олимпийские путевки на чемпионате России в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию стартует 23 декабря в спортивном комплексе "Юбилейный" в Санкт-Петербурге - турнир станет основным этапом отбора российских спортсменов на Олимпиаду в Пекине. В олимпийскую сборную гарантировано попадут два первых номера национального отбора, третий номер определится решением тренерского совета.

За день до старта чемпионата президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков уточнил, что окончательный состав сборной будет сформирован после российского первенства и чемпионата Европы, который пройдет в Таллине в середине января. "Основной костяк сборной команды будет сформирован по результатам этих соревнований, включая запасных. Да, чемпионат Европы может повлиять на дальнейший состав, но я очень надеюсь, что этого не случится. И спортсмены, которые получат право выступить в Таллине, смогут выступить на Олимпийских играх", - рассказал Горшков журналистам.

На поездку на Олимпиаду в составе женской сборной претендуют минимум пять спортсменок - это абсолютная рекордсменка мира в женском одиночном катании Камила Валиева, чемпионка мира Анна Щербакова, серебряный призер чемпионата мира - 2021 в Стокгольме, чемпионка мира 2015 года в Шанхае Елизавета Туктамышева, бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова, победительница "Будапешт трофи" Майя Хромых. Валиевой выпала честь открыть женский турнир - фигуристка вытащила первый номер на жеребьевке, прошедшей в среду в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Вне олимпийского отбора на чемпионате в силу возраста выступят Софья Самоделкина, Аделия Петросян, Софья Муравьева, Анастасия Зинина.

Еще больше объективных соискателей на олимпийские путевки у мужчин. За место в команде, где впервые за много лет смогут выступить сразу три одиночника от России, будут бороться серебряный призер чемпионата Европы в Минске Александр Самарин, он выступит самым первым на чемпионате. Также это чемпион Европы Дмитрий Алиев, Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Макар Игнатов и, безусловно, серебряный призер олимпийского командного турнира Михаил Коляда. На чемпионате в Санкт-Петербурге спортсмен, тренирующийся под руководством Алексея Мишина, снова явит миру свою прошлогоднюю произвольную программу-посвящение Рудольфу Нурееву "Белый ворон".

Фаворитами турнира спортивных пар станут чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также чемпионы Европы, призеры Олимпиады-2018 в команде Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Хорошие шансы побороться за путевку в Пекин также у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

В турнире танцоров основное внимание будет приковано к чемпионам мира Виктории Синициной и Никите Кацалапову, серебряным призерам чемпионата Европы Александре Степановой и Ивану Букину. За третью путевку предстоит серьезная борьба, на нее претендуют минимум три дуэта - Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, а также вчерашние юниоры Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Программу чемпионата 23 декабря откроют мужчины (начало - 13:15 мск), танцоры начнут выступления с ритм-танцем в 16:05 мск, пары - в 19:05 мск. Женщины вступят в борьбу 24 декабря в 18:20 мск.