"Ливерпуль" в серии пенальти победил "Лестер" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

ТАСС, 23 декабря. "Ливерпуль" на своем поле победил "Лестер" в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти точнее оказались футболисты "Ливерпуля" - 5:4.

В составе победителей в основное время забитыми мячами отметились Алекс Окслейд-Чемберлен (19-я минута), Диогу Жота (68) и Такуми Минамино (90+5). У проигравших отличились Джейми Варди (9, 13) и Джеймс Мэддисон (33).

В других матчах "Челси" обыграл в гостях "Брентфорд" (2:0), "Тоттенхэм" дома победил "Вест Хэм" (2:1). Во вторник "Арсенал" на своем поле разгромил "Сандерленд" (5:1). Полуфинальные пары станут известны по итогам жеребьевки.

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие 92 клуба из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель получит право участия в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменами по победам являются "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" (по 8 раз). "Манчестер Сити" выиграл турнир в прошлом году.