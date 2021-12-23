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Баскетбольные еврокубки

УНИКС проиграл "Барселоне" и прервал серию из трех побед в баскетбольной Евролиге

Казанский клуб уступил со счетом 109:111

ТАСС, 23 декабря. Российский баскетбольный клуб УНИКС со счетом 109:111 в овертайме проиграл испанской "Барселоне" в матче 17-го тура Евролиги. Встреча прошла на стадионе "Палау Блауграна" в Барселоне.

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Барселоны" Никола Миротич, набравший 28 очков. В составе УНИКСа 27 очков на счету атакующего защитника Лоренцо Брауна.

УНИКС прервал серию из трех побед в Евролиге, казанская команда располагается на седьмой строчке турнирной таблицы с 10 победами в 17 матчах. "Барселона" идет первой, испанский клуб выиграл 15 встреч.

В следующем матче УНИКС дома примет турецкий "Анадолу Эфес" 30 декабря, "Барселона" в тот же день в гостях сыграет с испанской "Басконией".

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