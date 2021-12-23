Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд по количеству голов в НХЛ

ТАСС, 23 декабря. Канадец Уэйн Гретцки уверен, что российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин побьет его рекорд по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Комментарий Гретцки приводит газета New York Times.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает четвертое место, на его счету 752 шайбы в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов у Гретцки (894). После него идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

"То, что он побьет мой рекорд, уже даже не подлежит сомнениям, и это здорово, - сказал Гретцки. - Он на пути к 40 или 50 шайбам в этом сезоне, а может и больше. Нет никаких сомнений в том, что он побьет рекорд".

"Я его самый большой фанат", - добавил Гретцки.

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.