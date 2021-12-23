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НХЛ

Гретцки уверен, что Овечкин побьет его рекорд по количеству голов в НХЛ

В списке лучших снайперов в истории лиги россиянин занимает четвертое место, на его счету 752 шайбы

ТАСС, 23 декабря. Канадец Уэйн Гретцки уверен, что российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин побьет его рекорд по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Комментарий Гретцки приводит газета New York Times.

В списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин занимает четвертое место, на его счету 752 шайбы в регулярных чемпионатах. Наибольшее количество голов у Гретцки (894). После него идут Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).

"То, что он побьет мой рекорд, уже даже не подлежит сомнениям, и это здорово, - сказал Гретцки. - Он на пути к 40 или 50 шайбам в этом сезоне, а может и больше. Нет никаких сомнений в том, что он побьет рекорд".

"Я его самый большой фанат", - добавил Гретцки.

Овечкину 36 лет, россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, за столичный клуб он выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером, трижды завоевывал приз "Тед Линдсей Эворд", который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата), в 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира, в активе форварда также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств.

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