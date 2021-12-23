РУСАДА в 2020 году провело 6 861 тестирование, из которых 0,8% были положительными

ТАСС, 23 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) провело в 2020 году 6 861 допинг-тестирование, из которых 0,8% показали положительный результат. Об этом говорится в годовом отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA), опубликованном на официальном сайте организации.

По общему количеству проведенных тестирований РУСАДА заняло четвертое место среди антидопинговых организаций. Больше всего тестирований провело Китайское антидопинговое агентство (11 425; 0,1% положительных), далее в списке идут Германское антидопинговое агентство (11 073; 0,1%) и Американское антидопинговое агентство (7 756, 1,8%).

В отчете также сказано, что по сравнению с 2019 годом общее количество проанализированных образцов, информация о которых присутствует в системе контроля ADAMS, снизилось на 46,1%. В 2019 году было проведено 278 047 тестирований, в 2020-м - 149 758. Отмечается снижение процента положительных результатов тестирований с 0,97% в 2019 году до 0,67% в 2020-м.

РУСАДА в начале июня получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают.

До декабря 2022 года России нельзя претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр и чемпионатов мира, национальным сборным на этих турнирах запрещено использовать символику и гимн страны, государственным служащим - занимать посты в общероссийских и международных федерациях.