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НБА

"Оклахома" обыграла "Денвер" в матче НБА. Гилджес-Александер оформил трипл-дабл

Встреча завершилась со счетом 108:94
Шэй Гилджес-Александер ("Оклахома") AP Photo/Sue Ogrocki
Описание
Шэй Гилджес-Александер ("Оклахома")
© AP Photo/Sue Ogrocki

ТАСС, 23 декабря. "Оклахома" на своей площадке победила "Денвер" со счетом 108:94 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Оклахомы" Шэй Гилджес-Александер, оформивший трипл-дабл (27 очков + 11 подборов + 12 передач). Дабл-дабл на счету его одноклубника Дариуса Бэйзли (17 очков + 11 подборов).

"Оклахома" занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции с 11 победами в 30 матчах. "Денвер" выиграл 15 встреч из 30 и идет седьмым.

Следующий матч "Оклахома" проведет в гостях против "Финикса", "Денвер" примет "Шарлотт". Обе встречи пройдут 24 декабря.

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