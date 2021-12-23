"Оклахома" обыграла "Денвер" в матче НБА. Гилджес-Александер оформил трипл-дабл

ТАСС, 23 декабря. "Оклахома" на своей площадке победила "Денвер" со счетом 108:94 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник "Оклахомы" Шэй Гилджес-Александер, оформивший трипл-дабл (27 очков + 11 подборов + 12 передач). Дабл-дабл на счету его одноклубника Дариуса Бэйзли (17 очков + 11 подборов).
hits even when he misses ⚡️@shaiglalex | #ThunderUp pic.twitter.com/txACdFOXuW— OKC THUNDER (@okcthunder) December 23, 2021
"Оклахома" занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции с 11 победами в 30 матчах. "Денвер" выиграл 15 встреч из 30 и идет седьмым.
Следующий матч "Оклахома" проведет в гостях против "Финикса", "Денвер" примет "Шарлотт". Обе встречи пройдут 24 декабря.