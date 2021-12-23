Первый президент КХЛ считает, что на Олимпиаде нельзя иметь шапкозакидательских настроений

МОСКВА, 23 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Никаких шапкозакидательских настроений на мужском турнире Олимпиады после отказа Национальной хоккейной лиги (НХЛ) отпускать своих игроков быть не должно. Такое мнение ТАСС высказал первый президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев.

В среду НХЛ объявила, что игроки лиги не выступят на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

"Крайне негативная новость для всего мирового хоккея, потому что мы все мечтали, чтобы это было соревнование самых лучших, самых сильных хоккеистов всего мира, включая НХЛ. Лига говорила, что критерием для отказа является невозможность переносить игры из-за ковидного протокола, и сейчас там вообще локаут, по крайней мере, до Рождества. Поэтому принято было такое решение", - сказал Медведев.

На предыдущей Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, проходившей также без игроков НХЛ, победила сборная России. "Что касается самой Олимпиады, то если кто-то думает, что теперь ее будет легче выиграть, то это большое заблуждение. Потому что помимо НХЛ во всех ведущих сборных достаточно игроков мирового уровня. Вы помните, как развивались события в Южной Корее, поэтому ни в коем случае не должно быть шапкозакидательских настроений", - отметил Медведев.