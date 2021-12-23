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Формула-1

СМИ: чемпион "Формулы-1" Ферстаппен признан спортсменом года в Нидерландах

Пилот в голосовании опередил двукратного олимпийского чемпиона по велогонкам на треке Харри Лаврейсена
Макс Ферстаппен EPA-EFE/KAMRAN JEB
Описание
Макс Ферстаппен
© EPA-EFE/KAMRAN JEB

ТАСС, 23 декабря. Чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен признан спортсменом года в Нидерландах. Об этом сообщает нидерландский телеканал NOS.

В голосовании 24-летний гонщик опередил двукратного олимпийского чемпиона по велогонкам на треке Харри Лаврейсена и победителя Олимпиады в Токио в ВМХ Ника Кимманна. На церемонии награждения сам Ферстаппен не присутствовал, вместо него награду получил его отец Йос Ферстаппен.

"Макс сейчас в заслуженном отпуске, - сказал отец гонщика. - Он устал, это был тяжелый год, после победы в чемпионате мира было много эмоций. Также на прошлой неделе у него все еще было много дел, он счастлив, что может сейчас спокойно отдохнуть, ему действительно это сейчас очень нужно".

В минувшем сезоне "Формулы-1" Ферстаппен впервые в карьере стал чемпионом мира, прервав серию побед британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, который выигрывал чемпионат с 2017 по 2020 год. Британец в прошедшем сезоне занял второе место.

Теги
Формула-1Ферстаппен, Макс
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