Экипаж Карякина выступит на "Дакаре" на новой машине, аналогов которой нет в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Команда гонщика Сергея Карякина будет участвовать в ралли-марафоне "Дакар" в 2022 году на новой, более легкой машине, аналогов которой нет в России. Об этом сообщил Карякин на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС в четверг.

"Мы построили новую машину, она легче, соответствует требованиям класса Т4. Мы стали первой российской командой, которая смогла построить машину в этом классе и соответствовать всем требованиям, насколько я знаю, таких российских машин, кроме нашей, нет. В мире такие машины есть, как раз эти аналоги представлены заводскими командами. Но бюджет заводской команды на "Дакаре" 2021 года составлял 1,2 млрд рублей, и команда состояла из 109 человек, а у нас сейчас едут семь человек", - сказал он.

Спортсмен отметил, что машина спроектирована и построена в Екатеринбурге. Ее максимальную скорость снизили до 125 км/ч, также уменьшили вес, а число композитов увеличили.

Карякину 30 лет, он становился победителем "Дакара" в 2017 году в зачете квадроциклов и занял второе место в 2020 году в классе Т3. "Дакар" пройдет 2-14 января.