Тутберидзе: правильные тренировки у фигуристок не совместимы с личной жизнью

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристка не может отвлекаться на личную жизнь при правильной подготовке к соревнованиям. Такое мнение в интервью Первому каналу высказала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

"Если они [фигуристки] тренируются правильно, то у них не может быть личной жизни, - сказала Тутберидзе. - Может, они с кем-то и встречаются, но я в это не лезу. Последняя спортсменка, которая со мной этим делилась, была Евгения Медведева, давала ей свое мнение. Если они [спортсмены] начинают подстраиваться, то теряют свой график".

Медведевой 22 года, с 2007 по 2018 год была подопечной Тутберидзе. Под ее началом фигуристка стала серебряным призером Олимпиады 2018 года, а также двукратной чемпионкой мира и Европы.

Тутберидзе и ее подопечные находятся в Санкт-Петербурге, где пройдет чемпионат России. Первенство страны пройдет с 23 по 26 декабря, оно является одним из главных этапов отбора в состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине.