Штраф за перепродажу билетов на финал Лиги чемпионов может составить свыше 50 тыс. рублей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет законопроектов, направленный на создание основ для комплексной реализации гарантий, данных Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) правительством РФ в целях обеспечения проведения в Санкт-Петербурге финального матча Лиги чемпионов. Штраф за продажу поддельных билетов на встречу может составить свыше 50 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Финал должен пройти в Санкт-Петербурге. Планируется распространить на правовые отношения по его организации те же нормы, что действовали в период проведения в России чемпионата мира по футболу", - сказал председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Также предполагается установить административную ответственность за нелегальную продажу билетов на финальный матч. "Санкции будут аналогичные тем, что действовали во время чемпионата мира. За реализацию входных билетов без заключения соответствующего договора с УЕФА гражданам будут грозить штрафы в размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета, но не менее 50 тыс. рублей. Для юридических лиц предусматривается наказание - от 500 тыс. до 1 млн рублей штрафа или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток", - добавил он.

Также он подчеркнул, что реализация поддельных билетов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет административный штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 70 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

"Поправки к Налоговому кодексу предусматривают целый ряд налоговых льгот. В частности, иностранные граждане, задействованные в мероприятиях по подготовке и проведению финального матча, получат налоговые льготы по уплате налога на доходы физических лиц. Футбольные клубы - участники матча освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций", - резюмировал Груздев.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге.