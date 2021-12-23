Сборная России по хоккею перед Олимпиадой может провести до трех товарищеских матчей

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России могут провести до трех товарищеских матчей до Олимпийских игр в Пекине. Об этом журналистам рассказал менеджер сборной России Илья Ковальчук.

Россияне проведут сбор в подмосковном Новогорске с середины по конец января и 1-8 февраля в Пекине.

"Мы планируем провести одну-две игры в России и одну - в Пекине", - сказал Ковальчук.

Ранее менеджер сообщал, что после Кубка Первого канала отправится в штат Флорида (США) общаться с игроками Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В среду НХЛ объявила, что ее игроки не выступят на Олимпиаде 2022 года.

Общение с болельщиками через СМИ

"Что касается моей поездки, то понятно, что она отменилась. Мы все в Москве и будем фокусироваться на КХЛ. По комплектованию мы с тренерами после Кубка Первого канала определились с костяком команды. Огромный плюс, что будет отдельный сбор, на котором ребята смогут провести не по 1,5 дня, как перед Кубком Первого канала, а практически 2,5 недели, в течение которых тренеры смогут донести любые мелочи", - сказал Ковальчук.

Менеджер отметил, что пока не знает, сколько игроков может быть вызвано на сбор в Новогорск перед Олимпиадой.

"Как мы уже говорили, у нас нет никаких клубных пристрастий - самое главное, чтобы каждый хоккеист подходил по своим игровым и личным качествам, что немаловажно для создания атмосферы в команде. У нас есть расширенный список, и мы определимся с датой, когда будет объявлен состав на сборы. Пока нет полного понимания, сколько ребят будет вызваны, и это займет несколько дней. Как будут у нас идеи, мы обязательно объявим, поскольку через СМИ мы будем общаться с болельщиками", - отметил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.