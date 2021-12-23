Футболисты Клаудиньо и Малком претендуют на приз лучшему бразильцу, играющему за рубежом

ТАСС, 23 декабря. Полузащитники петербургского "Зенита" Клаудиньо и Малком номинированы на звание лучшего бразильского футболиста года, выступающего за пределами страны. Об этом сообщает пресс-служба премии Samba Gold ("Самба Голд").

В число номинантов попали 30 игроков. Среди них такие футболисты, как Неймар (ПСЖ), Фернандиньо ("Манчестер Сити"), Габриэл Жезус ("Манчестер Сити"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Тиагу Силва ("Челси"), Филипе Коутиньо ("Барселона"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Фред ("Манчестер Юнайтед").

Награда вручается ежегодно, начиная с 2008 года. Рекордсменом по количеству побед является Неймар, получавший награду четыре раза. Он же является действующим обладателем приза.

Малкому 24 года, в текущем сезоне чемпионата России он забил три мяча и сделал шесть голевых передач в 13 матчах, в шести играх Лиги чемпионов на счету футболиста одна результативная передача.

Клаудиньо 24 года, в 12 матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги забил семь мячей и сделал две голевые передачи. В шести встречах Лиги чемпионов бразилец забил два мяча. Клаудиньо и Малком в 2021 году стали олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии.