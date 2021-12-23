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Олимпиада-2022 в Пекине

Жамнов: россияне будут фаворитами на Олимпиаде после отказа НХЛ, но на Играх все возможно

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Сборная России становится фаворитом Олимпийских игр после отказа участвовать в них игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ), однако в Пекине на турнире все возможно. Об этом журналистам рассказал главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

В среду НХЛ объявила, что ее игроки не выступят на Олимпиаде.

"Если говорить, что мы уже олимпийские чемпионы, то это спорт. Вспомните финал Игр в Южной Корее с немцами: никто не ожидал, что они выйдут в финал, и как складывалась сама игра. Это Игры, и может произойти все, что угодно. У кого будут стальные нервы и холодная голова, тот и выиграет", - сказал Жамнов.

"Ясно, что после отказа энхаэловцев мы становимся одними из фаворитов на олимпийское золото. С другой стороны, мы были на предыдущих турнирах одними из фаворитов", - добавил Жамнов.

Главный тренер рассказал о возможном давлении на национальную команду. "Это Олимпиада, где есть давление на спортсменов, и многое будет зависеть от нас, чтобы мы создали атмосферу, при которой ребята думали только о хоккее. Нужно установить тот микроклимат, чтобы ребята не чувствовали этого давления, и оно должно быть со спортивной стороны, а не со стороны прессы", - подчеркнул он.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.

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Олимпиада-2022 в ПекинеЖамнов, Алексей Юрьевич
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