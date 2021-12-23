{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Фигурное катание

Фигурист Ерохов прокомментировал свое пребывание в группе Тутберидзе

Спортсмен покинул группу Тутберидзе в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Фигуристы, занимающиеся в группе Этери Тутберидзе, всегда находятся под более пристальным вниманием. Такое мнение журналистам высказал Алексей Ерохов после выступления в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию.

Ерохов, тренирующийся под руководством Виктории Буцаевой, перешел к ней от Тутберидзе в 2020 году.

"У нас много хороших специалистов. У других специалистов не так много титулованных спортсменов, поэтому не так много внимания на них", - сказал Ерохин.

Также фигурист прокомментировал свое выступление в короткой программе на первенстве страны. "На четверочку с плюсиком, по прыжкам было получше, на вращениях и шагах некоторые недочеты, связанные с волнением. Таких оценок я никогда не получал. Но всегда есть куда расти", - отметил Ерохов.

Произвольная программа у мужчин состоится в пятницу.

Теги
Фигурное катание
Летние неолимпийские виды спорта
Всероссийская федерация самбо подписала соглашение о сотрудничестве с обществом "Динамо"
Целью сотрудничества является реализация программ, направленных на укрепление здоровья населения
Читать полностью