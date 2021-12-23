Ковальчук: болельщикам неважно, что на Олимпиаде у россиян не сыграют хоккеисты НХЛ

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Болельщики не будут заострять внимание на том, что за сборную России на Олимпиаде не выступят игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом журналистам рассказал менеджер сборной России Илья Ковальчук.

В среду НХЛ объявила, что ее игроки не выступят на Олимпиаде 2022 года.

"Мы прекрасно понимали, что произойти могло все, что угодно. Понятно, что с НХЛ Олимпиада была бы более привлекательной для зрителей, но каждый в России смотрел Игры в Пхёнчхане, и как потом встречали нашу команду. Для наших болельщиков не будет иметь значение, кто будет играть на Олимпиаде, самое главное - это результат", - сказал Ковальчук.

На предыдущей Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, проходившей также без игроков НХЛ, победила сборная России.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля.