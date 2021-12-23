Фигурист Мозалев намерен в будущем попробовать исполнить четверной аксель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Фигурист Андрей Мозалев сообщил, что готовится в перспективе пробовать исполнять четверной аксель. Об этом спортсмен сказал журналистам после выступления с короткой программой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

В короткой программе Мозалев исполнил каскад из четверного и тройного тулупов, упал с четверного сальхова и сделал тройной аксель, получив за свой прокат 90,98 балла.

"Не очень доволен, был степаут на сальхове, плохо его сделал, как черное пятно, но всем остальным доволен, - рассказал Мозалев. - Четверной аксель? В произвольной программе пробовать не буду, в будущем обязательно буду пробовать. А в произвольной здесь будет все то же самое, как и на предыдущих стартах".

В четверг двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю исполнил четверной аксель на тренировке перед чемпионатом Японии. Никто из мужчин ни разу не исполнял четверной аксель на официальных соревнованиях, базовая оценка за этот прыжок составляет 12,5 балла.