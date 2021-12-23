Фигурист Гуменник выразил желание попасть в сборную России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник надеется попасть в сборную России. Об этом он сообщил журналистам после исполнения короткой программы на чемпионате страны по фигурному катанию.

Гуменник получил за короткую программу 91,04 балла.

"За что борюсь? Конечно, хочется попасть в сборную. Если прокатаюсь чисто, но не попаду, все равно буду доволен", - сказал Гуменник.

"Настроение хорошее. Надо рассчитывать с точки зрения теории вероятности - насколько оправдан риск, сколько может принести и забрать. Бывает, что риск оправдан, бывает - нет. Я просчитал уже давно - с тулупом надо быть уверенным процентов на 90, на произвольной риск будет оправдан - там будет третий четверной вместо тройного сальхова", - добавил он.

Произвольная программа у мужчин состоится в пятницу.