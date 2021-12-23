Алиев: неудачный прокат короткой программы нельзя оправдать сложным началом сезона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Неудачный прокат короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге нельзя оправдать сложным началом сезона. Такое мнение журналистам высказал чемпион Европы Дмитрий Алиев.

За короткую программу Алиев получил 86,40 балла, упав во время исполнения тройного акселя.

"Хочется дать сейчас интервью в стиле хоккеиста в Дубае (игрока омского клуба "Авангард" Максима Гочарова - прим. ТАСС), - сказал фигурист. - На самом деле мне так сильно хочется себя поругать, поставить в угол на горох. Не хочется опираться на сложное начало сезона, ведь после всех тех турниров у меня был месяц на подготовку к чемпионату России, эту работу мне хотелось показать, но я никак не был готов".

"Был такой кураж, это же Питер (фигурист живет и тренируется в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС), - добавил Алиев. - Я знаю, как нужно кататься на такой арене, но сегодня у меня не было каких-то мыслей, не было мысли, что у меня что-то может пойти не так. На этот аксель я ехал с полной уверенностью, он не стоил бы мне и щепотки усилий".

Фигурист отметил, что при заходе не неудавшийся прыжок он мог попасть в след. "С головой у меня все в порядке. На акселе, по моим ощущениям, я попал то ли в чужой след, то ли в свой, - сказал он. - Когда ты в таких ситуациях, тебя продолжает дальше нести, но это не повод его не исполнять, ведь я его делал и из следа".

Произвольная программа у мужчин состоится в пятницу.