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Фигурное катание

Тутберидзе: путь Медведевой был сложнее, чем у Загитовой

В 2018 году Медведева стала серебряным призером Олимпийских игр, Загитова завоевала золотую медаль
Алина Загитова, Этери Тутберидзе и Евгения Медведева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алина Загитова, Этери Тутберидзе и Евгения Медведева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Путь Евгении Медведевой в фигурном катании оказался сложнее, чем у Алины Загитовой. Такое мнение в интервью Первому каналу высказала тренер Этери Тутберидзе.

Обе фигуристки выступали под руководством Тутберидзе. Медведева в 2018 году стала серебряным призером Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, Загитова - победительницей Игр.

"Медведева стала серебряным олимпийским призером. До этого она два года "выносила" все соревнования. Вы понимаете, что каким-то спортсменам не достается даже часть этих заслуг, и надо ценить то, что имеешь", - сказала Тутберидзе.

"Надо сказать: господи, спасибо тебе большое, что даже с травмами и проблемами, с которыми мы столкнулись в этом сезоне, все было хорошо. Чем сложнее путь к цели, тем ценнее сама медаль - нельзя снимать, нельзя быть недовольным медалью. Путь Жени был сложнее, чем у Загитовой, но многим даже этого не достается", - заключила она.

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