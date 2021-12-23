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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигурист Даниелян заявил, что выступил на чемпионате России с недопустимыми ошибками

Спортсмен заявил, что турнир должен был стать для него отправной точкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы фигурист Артур Даниелян сожалеет, что в короткой программе российского первенства в Санкт-Петербурге выступил с недопустимыми ошибками. Об этом он рассказал журналистам.

"Недоумевал, почему такая ошибка на тулупе была, - сказал Даниелян. - Это была моя первая попытка исполнить два четверных в короткой программе, поэтому, наверное, после каскада "четыре плюс три" переборщил с зажатостью. Нельзя допускать такие грубые ошибки, лучше упасть, но не бабочка - все, я без элемента".

Спортсмен, который только в нынешнем сезоне вернулся на лед после травмы, отметил: "Этот чемпионат России должен был стать для меня отправной точкой".

Даниеляну 18 лет, в 2020 году он завоевал серебряные медали чемпионатов Европы и России.

Произвольная программа состоится в пятницу.

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