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Чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристу Самарину понадобилась медицинская помощь после падения в короткой программе

Фигурист на чемпионате России упал с четверного лутца и рассек подбородок
Александр Самарин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александр Самарин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Александр Самарин обратился за медицинской помощью после падения в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Об этом фигурист рассказал журналистам.

За свое выступление Самарин получил 94,23 балла. Фигурист упал с четверного лутца и рассек подбородок.

"Все в порядке, необычно, но в порядке, - сказал Самарин. - Рассек, заклеили, стянули стяжками, но ничего страшного. Несмотря на падение с четверного лутца, [прыжок] был докрученным, остальное было исполнено чисто".

Произвольная программа у мужчин состоится в пятницу.

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