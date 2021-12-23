Матч 19-го тура чемпионата России по футболу между "Спартаком" и ЦСКА пройдет 26 февраля

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Встреча 19-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Спартаком" и ЦСКА состоится 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Матч пройдет на стадионе "Открытие Банк Арена" и начнется в 19:00 мск. В день возобновления чемпионата России после зимней паузы также запланированы игры "Химки" - "Динамо", "Нижний Новгород" - "Урал" и "Сочи" - "Арсенал". Завершится 19-й тур 28 февраля матчем между "Зенитом" и "Рубином". Днем ранее сыграют "Краснодар" и "Локомотив".

Также стало известно, что встреча 20-го тура между "Динамо" и "Спартаком" пройдет 6 марта, а матч 21-го тура "Локомотив" - ЦСКА состоится 12 марта. На следующий день "Спартак" примет "Краснодар".

ЦСКА после 18 туров набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак" с 23 очками располагается на девятой строчке. Первое место занимает "Зенит" (38 очков), второе - "Динамо" (36), третье - "Сочи" (31).

С 1 по 3 марта состоятся игры 1/8 финала Бетсити - Кубка России. Расписание оставшейся части чемпионата будет опубликовано позднее.