"Йокерит" проведет четыре домашних матча КХЛ без зрителей из-за коронавируса

ТАСС, 23 декабря. Финский "Йокерит" проведет четыре домашние встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) без зрителей из-за ужесточения ограничений, которые связаны с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Йокерита".

Без зрителей состоятся игры "Йокерита" с пекинским клубом "Куньлунь Ред Стар" (28 декабря), екатеринбургским "Автомобилистом" (3 января), московским "Динамо" (5 января) и уфимским "Салаватом Юлаевым" (8 января). Ближайшая домашняя встреча "Йокерита" с омским "Авангардом" состоится 26 декабря и пройдет со зрителями.

"Региональное правительство приняло решение о новых ограничениях, связанных с распространением COVID-19: публичные мероприятия будут запрещены", - говорится в заявлении.

"Йокерит" после 42 матчей набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.