Южноафриканец Мьюир возглавил сборную России по регби

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Южноафриканский тренер Дик Мьюир назначен тренером мужской сборной России по регби. Соответствующее решение было принято высшим советом Федерации регби России (ФРР) в четверг.

Мьюир сменил на этом посту ушедшего из национальной команды валлийца Лина Джонса.

Мьюиру 56 лет, он занимается тренерской деятельностью с 1999 года. В 2001 году он был назначен главным тренером команды Pirates Rugby Club, которая стала чемпионом Южной Африки. Также он был вторым тренером сборной ЮАР.