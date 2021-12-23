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Летние неолимпийские виды спорта

Южноафриканец Мьюир возглавил сборную России по регби

Тренер сменил на этом посту Лина Джонса
Главный тренер сборной России по регби Дик Мьюир AP Photo/Themba Hadebe
Описание
Главный тренер сборной России по регби Дик Мьюир
© AP Photo/Themba Hadebe

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Южноафриканский тренер Дик Мьюир назначен тренером мужской сборной России по регби. Соответствующее решение было принято высшим советом Федерации регби России (ФРР) в четверг.

Мьюир сменил на этом посту ушедшего из национальной команды валлийца Лина Джонса.

Мьюиру 56 лет, он занимается тренерской деятельностью с 1999 года. В 2001 году он был назначен главным тренером команды Pirates Rugby Club, которая стала чемпионом Южной Африки. Также он был вторым тренером сборной ЮАР.

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