Татьяна Тарасова прокомментировала предложение провести чемпионат мира по хоккею в Уфе

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Международные хоккейные турниры в России из-за транспортной доступности стоит проводить в Москве и Санкт-Петербурге. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

В четверг на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин в ответ на предложение провести чемпионат мира по хоккею в Уфе сказал, что столица Башкортостана способна принять международные соревнования высокого уровня.

"Интерес к хоккею у нас по всей стране, но, конечно, международные соревнования лучше проводить в Москве или в Санкт-Петербурге, потому что туда многие [болельщики] могут приехать. До Уфы добраться будет тяжелее", - сказала Тарасова.

Тарасовой 74 года, она родилась в семье заслуженного тренера СССР по хоккею Анатолия Тарасова. Вместе с Георгием Проскуриным она становилась серебряным и бронзовым призером чемпионатов СССР в парном катании (1964, 1965), а также завоевала золото Универсиады (1966). С 1967 года Тарасова занималась тренерской работой и постановкой программ, среди ее учеников были олимпийские чемпионы в парном катании Ирина Роднина и Александр Зайцев, в одиночном катании - Алексей Ягудин и Илья Кулик, в танцах на льду - Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Оксана Грищук и Евгений Платов.

Уфа принимала молодежный чемпионат мира по хоккею в 2013 году. Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге.