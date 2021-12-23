Чемпион НБА Мозгов подписал контракт с клубом первого дивизиона Суперлиги "Руна"

ТАСС, 23 декабря. Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов подписал контракт с московским клубом первого дивизиона российской Суперлиги "Руна". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок соглашения не сообщается.

"Решение о переходе было принято не сразу - принял его после того, как взвесил все за и против, пообщался с супругой и агентами. С командой пока не знаком, но с нетерпением жду встречи с ребятами. Приступаю к работе с завтрашнего дня. Свое физическое состояние на данный момент оценить сложно - все станет понятно в тренировочном процессе", - сказал Мозгов.

Мозгов выступал в НБА с 2010 года, в 2016-м он стал чемпионом лиги в составе "Кливленда". Летом того же года Мозгов подписал контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" на четыре года на сумму $64 млн. В 2017 году "Лейкерс" обменяли центрового в "Бруклин", который через сезон отправил его в "Орландо". За последний клуб Мозгов не сыграл ни одного матча из-за повреждения колена, по окончании сезона-2018/19 клуб отчислил баскетболиста.

Последним клубом Мозгова были подмосковные "Химки". 35-летний центровой является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и бронзовым призером чемпионата Европы 2011 года. С 2018 по 2021 год баскетболист не выходил на площадку из-за травмы колена.