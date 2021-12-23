Козловский считает лучшим подарком на день рождения хороший прокат на чемпионате России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, считает лучшим подарком на день рождения удачный прокат в короткой программе на чемпионате России, который является отборочным турниром к Олимпийским играм в Пекине. Об этом Козловский, который отметил во время чемпионата в Санкт-Петербурге свое 22-летие, рассказал журналистам.

"Лучший подарок в день рождения - хороший прокат, и спасибо моей партнерше, что поучаствовала в этом, - сказал после выступления Козловский. - Обожаю "Юбилейный", это арена с большой историей, а когда приходит петербургская публика, эти ощущения утраиваются. Я бы вообще здесь Олимпийские игры проводил".

Бойкова отметила, что для фигуристов, которые являются чемпионами Европы 2020 года, это историческое место: "Здесь мы встали в пару, а до этого катались в группе Алексея Мишина, здесь мы сделали первый выброс на тройной сальхов".

Козловский отметил, что пара получила высокие баллы, но спортсмены стараются не задумываться об итоге олимпийского отбора: "Баллы высокие, но пары здесь очень высокого уровня, при чистых прокатах мы будем здесь находиться близко. Окончательные результаты будут понятны только после произвольной программы".

На вопрос журналистов о самом необычном подарке, который Козловский получил в четверг, он рассказал: "Мне подарили чехлы на клюшки для гольфа. Но надо сначала мне надо с фигурным катанием разобраться".