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КХЛ

"Динамо" разгромило "Автомобилист" в КХЛ. Шипачев набрал 800-е очко в чемпионатах России

Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу московской команды
Вадим Шипачев ("Динамо") Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Вадим Шипачев ("Динамо")
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 7:1 обыграло екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роб Клинкхаммер (13-я минута), Богдан Якимов (15), Антон Ведин (18), Андрей Сергеев (21), Вадим Шипачев (34), Оскар Линдберг (46) и Станислав Галиев (49). У проигравших отличился Сергей Зборовский (13).

Шипачев помимо заброшенной шайбы отметился результативной передачей. 34-летний хоккеист набрал 800 очков в чемпионатах России. Капитан "Динамо" является лидером списка бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата, на его счету стало 59 (22 заброшенные шайбы + 37 результативных передач) очков в 41 матче.

"Динамо" набрало 57 очков после 41 игры и вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 39 очками после 41 встречи располагается на девятой строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Динамо" 25 декабря примет нижегородское "Торпедо", а "Автомобилист" в тот же день в Уфе сыграет с местным "Салаватом Юлаевым".

В других матчах игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" на выезде обыграл хабаровский "Амур" (5:4 в овертайме), ярославский "Локомотив" переиграл владивостокский "Адмирал" (3:0), челябинский "Трактор" - череповецкую "Северсталь" (6:1), казанский "Ак Барс" - "Барыс" из Нур-Султана (5:3), подольский "Витязь" - "Сочи" (3:2 в овертайме), нижегородское "Торпедо" - пекинский "Куньлунь Ред Стар" (4:0), омский "Авангард" - магнитогорский "Металлург" (4:2).

Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1СКА412033429126-8658
2Динамо М4123221211139-9657
3Йокерит4218522411124-10256
4ЦСКА4116731311101-8956
5Локомотив4218313512102-8852
6Северсталь4115352412100-9652
7Спартак4216512117105-10547
8Торпедо4119103315107-9446
9Динамо Мн4115404414118-12546
10Сочи411241321996-11339
11Витязь418225618101-12535
12Динамо Р40921532078-12132
Регулярный чемпионат КХЛ-2021/22. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Металлург412434019144-10163
2Трактор4318561211127-10561
3Ак Барс4118340511104-9355
4Салават Юлаев4121313112114-8254
5Авангард4121211115118-9350
6Сибирь411723131590-8548
7Нефтехимик4113322318101-12041
8Барыс4112332219107-12440
9Автомобилист4114213219117-11539
10Амур431024242181-10838
11Адмирал41703322666-12825
12Куньлунь41711152690-16224

 

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