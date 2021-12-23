"Динамо" разгромило "Автомобилист" в КХЛ. Шипачев набрал 800-е очко в чемпионатах России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 7:1 обыграло екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роб Клинкхаммер (13-я минута), Богдан Якимов (15), Антон Ведин (18), Андрей Сергеев (21), Вадим Шипачев (34), Оскар Линдберг (46) и Станислав Галиев (49). У проигравших отличился Сергей Зборовский (13).

Шипачев помимо заброшенной шайбы отметился результативной передачей. 34-летний хоккеист набрал 800 очков в чемпионатах России. Капитан "Динамо" является лидером списка бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата, на его счету стало 59 (22 заброшенные шайбы + 37 результативных передач) очков в 41 матче.

"Динамо" набрало 57 очков после 41 игры и вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 39 очками после 41 встречи располагается на девятой строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Динамо" 25 декабря примет нижегородское "Торпедо", а "Автомобилист" в тот же день в Уфе сыграет с местным "Салаватом Юлаевым".

В других матчах игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" на выезде обыграл хабаровский "Амур" (5:4 в овертайме), ярославский "Локомотив" переиграл владивостокский "Адмирал" (3:0), челябинский "Трактор" - череповецкую "Северсталь" (6:1), казанский "Ак Барс" - "Барыс" из Нур-Султана (5:3), подольский "Витязь" - "Сочи" (3:2 в овертайме), нижегородское "Торпедо" - пекинский "Куньлунь Ред Стар" (4:0), омский "Авангард" - магнитогорский "Металлург" (4:2).