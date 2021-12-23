"Динамо" разгромило "Автомобилист" в КХЛ. Шипачев набрал 800-е очко в чемпионатах России

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 7:1 обыграло екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене" в Москве.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Роб Клинкхаммер (13-я минута), Богдан Якимов (15), Антон Ведин (18), Андрей Сергеев (21), Вадим Шипачев (34), Оскар Линдберг (46) и Станислав Галиев (49). У проигравших отличился Сергей Зборовский (13).
Шипачев помимо заброшенной шайбы отметился результативной передачей. 34-летний хоккеист набрал 800 очков в чемпионатах России. Капитан "Динамо" является лидером списка бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата, на его счету стало 59 (22 заброшенные шайбы + 37 результативных передач) очков в 41 матче.
"Динамо" набрало 57 очков после 41 игры и вышло на второе место в турнирной таблице Западной конференции. "Автомобилист" с 39 очками после 41 встречи располагается на девятой строчке в Восточной конференции. В следующем матче "Динамо" 25 декабря примет нижегородское "Торпедо", а "Автомобилист" в тот же день в Уфе сыграет с местным "Салаватом Юлаевым".
В других матчах игрового дня нижнекамский "Нефтехимик" на выезде обыграл хабаровский "Амур" (5:4 в овертайме), ярославский "Локомотив" переиграл владивостокский "Адмирал" (3:0), челябинский "Трактор" - череповецкую "Северсталь" (6:1), казанский "Ак Барс" - "Барыс" из Нур-Султана (5:3), подольский "Витязь" - "Сочи" (3:2 в овертайме), нижегородское "Торпедо" - пекинский "Куньлунь Ред Стар" (4:0), омский "Авангард" - магнитогорский "Металлург" (4:2).
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|СКА
|41
|20
|3
|3
|4
|2
|9
|126-86
|58
|2
|Динамо М
|41
|23
|2
|2
|1
|2
|11
|139-96
|57
|3
|Йокерит
|42
|18
|5
|2
|2
|4
|11
|124-102
|56
|4
|ЦСКА
|41
|16
|7
|3
|1
|3
|11
|101-89
|56
|5
|Локомотив
|42
|18
|3
|1
|3
|5
|12
|102-88
|52
|6
|Северсталь
|41
|15
|3
|5
|2
|4
|12
|100-96
|52
|7
|Спартак
|42
|16
|5
|1
|2
|1
|17
|105-105
|47
|8
|Торпедо
|41
|19
|1
|0
|3
|3
|15
|107-94
|46
|9
|Динамо Мн
|41
|15
|4
|0
|4
|4
|14
|118-125
|46
|10
|Сочи
|41
|12
|4
|1
|3
|2
|19
|96-113
|39
|11
|Витязь
|41
|8
|2
|2
|5
|6
|18
|101-125
|35
|12
|Динамо Р
|40
|9
|2
|1
|5
|3
|20
|78-121
|32
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Металлург
|41
|24
|3
|4
|0
|1
|9
|144-101
|63
|2
|Трактор
|43
|18
|5
|6
|1
|2
|11
|127-105
|61
|3
|Ак Барс
|41
|18
|3
|4
|0
|5
|11
|104-93
|55
|4
|Салават Юлаев
|41
|21
|3
|1
|3
|1
|12
|114-82
|54
|5
|Авангард
|41
|21
|2
|1
|1
|1
|15
|118-93
|50
|6
|Сибирь
|41
|17
|2
|3
|1
|3
|15
|90-85
|48
|7
|Нефтехимик
|41
|13
|3
|2
|2
|3
|18
|101-120
|41
|8
|Барыс
|41
|12
|3
|3
|2
|2
|19
|107-124
|40
|9
|Автомобилист
|41
|14
|2
|1
|3
|2
|19
|117-115
|39
|10
|Амур
|43
|10
|2
|4
|2
|4
|21
|81-108
|38
|11
|Адмирал
|41
|7
|0
|3
|3
|2
|26
|66-128
|25
|12
|Куньлунь
|41
|7
|1
|1
|1
|5
|26
|90-162
|24