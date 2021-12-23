Баскетболисты "Зенита" одержали третью победу подряд в Евролиге

ТАСС, 23 декабря. Петербургский "Зенит" со счетом 73:71 на своей площадке обыграл израильский "Маккаби" в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Маккаби" Джален Рейнольдс (24 очка). В составе "Зенита" больше всех очков набрал Алекс Пойтресс (14).

"Зенит" одержал третью победу подряд в Евролиге и вышел на четвертое место в турнирной таблице, у петербургской команды 11 побед и шесть поражений. "Маккаби" потерпел седьмое поражение кряду и располагается на 12-й строчке, тель-авивская команда одержала семь побед при десяти поражениях. В следующем матче "Зенит" 30 декабря на выезде сыграет с сербской "Црвеной Звездой", а "Маккаби" днем ранее в гостях встретится с "Монако".

В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата. "Финал четырех" пройдет с 27 по 29 мая 2022 года в Берлине.