{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты "Зенита" одержали третью победу подряд в Евролиге

В четверг петербургская команда обыграла израильский "Маккаби" со счетом 73:71
Алекс Пойтресс ("Зенит") Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Алекс Пойтресс ("Зенит")
© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 23 декабря. Петербургский "Зенит" со счетом 73:71 на своей площадке обыграл израильский "Маккаби" в матче 17-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Маккаби" Джален Рейнольдс (24 очка). В составе "Зенита" больше всех очков набрал Алекс Пойтресс (14).

"Зенит" одержал третью победу подряд в Евролиге и вышел на четвертое место в турнирной таблице, у петербургской команды 11 побед и шесть поражений. "Маккаби" потерпел седьмое поражение кряду и располагается на 12-й строчке, тель-авивская команда одержала семь побед при десяти поражениях. В следующем матче "Зенит" 30 декабря на выезде сыграет с сербской "Црвеной Звездой", а "Маккаби" днем ранее в гостях встретится с "Монако".

В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата. "Финал четырех" пройдет с 27 по 29 мая 2022 года в Берлине.

Мировой футбол
Пеле выписали из больницы
Трехкратный чемпион мира по футболу проходил лечение после удаления опухоли в толстой кишке
Пеле выписали из больницы
Читать полностью